Reporte de dos menores en baño de ferretería provoca movilización policial en Campeche

Una movilización de elementos de la Policía Estatal se registró en una ferretería ubicada en el área de Ah Kim Pech, luego de que dos menores de edad, quienes portaban uniforme escolar, fueran sorprendidos en una situación íntima al interior de los baños del establecimiento.

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El encargado de seguridad, al percatarse de lo ocurrido, dio aviso al número de emergencias, por lo que los agentes acudieron al sitio e intervinieron para verificar la situación.

Sin embargo, tras dialogar con el personal del establecimiento, el encargado de seguridad argumentó que no procedería legalmente contra los adolescentes, por lo que finalmente se les permitió retirarse del lugar.

JGH