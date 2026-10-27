Se registra incendio en una vivienda en el fraccionamiento del Parque en Mérida

Un incendio en una vivienda que también era utilizada como bodega movilizó este martes a bomberos y policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el fraccionamiento del Parque en Mérida.

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El fuego se extendió dentro del inmueble, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para controlar las llamas y evitar que la situación se agravara.

De acuerdo con los datos disponibles, no se reportaron personas lesionadas a consecuencia del siniestro. Sin embargo, hasta el momento no se han precisado las causas que originaron el incendio.

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Las autoridades tampoco han informado sobre el alcance de los daños materiales ocasionados por el fuego.