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Yucatán / Sucesos

Se registra incendio en una vivienda en el fraccionamiento del Parque en Mérida

Una vivienda que funciona como bodega comenzó a incendiarse, generando movilización de bomberos.

Por Redacción Por Esto!

27 de oct de 2026

1 min

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Reportes preeliminares indican solamente daños materiales
Reportes preeliminares indican solamente daños materiales / Especial

Un incendio en una vivienda que también era utilizada como bodega movilizó este martes a bomberos y policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el fraccionamiento del Parque en Mérida.

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El fuego se extendió dentro del inmueble, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para controlar las llamas y evitar que la situación se agravara.

De acuerdo con los datos disponibles, no se reportaron personas lesionadas a consecuencia del siniestro. Sin embargo, hasta el momento no se han precisado las causas que originaron el incendio.

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Las autoridades tampoco han informado sobre el alcance de los daños materiales ocasionados por el fuego.

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