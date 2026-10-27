Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: Cuándo y dónde ver la próxima pelea del boxeador mexicano

El boxeador mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresa al ring el próximo sábado 31 de octubre, cuando se enfrente al francocanadiense Christian Mbilli, con quien va a disputar el Campeonato Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Este enfrentamiento forma parte de la cartelera ‘México contra el Mundo’, la cual se va a estar disputando en la ciudad de Riad, siendo la pelea del mexicano la estelar de la noche.

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Sin embargo, la pelea estuvo a nada de suspenderse, luego de que hace unos días el aeropuerto de Arabia Saudita, sufrió varios ataques con misiles, pero en estos momentos, los dos boxeadores ya están en la sede y se confirma el combate.

¿A qué hora y dónde ver la pelea del ‘Canelo’ Álvarez vs Christian Mbilli?

En esta ocasión, el mexicano llega en calidad de retador para subirse al ring de la arena ANBA Arena de Riad, la pelea de ‘Canelo’ Álvarez va a comenzar entre las 14:30 y las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

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Los fans que quieran seguir las emociones de la pelea del boxeador mexicano, lo podrán hacer por medio de la señal de Azteca Deportes y por medio de la plataforma de DAZN, quienes van a tener los derechos del combate.

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