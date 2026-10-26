Perro policía detecta medio kilo de presunta marihuana en paquete de mensajería en Campeche

Un paquete que contenía aproximadamente medio kilo de hierba seca con características similares a la marihuana fue detectado durante una inspección realizada por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) en una empresa de paquetería ubicada en San Francisco de Campeche.

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El hallazgo ocurrió cuando el binomio canino “Lazar” realizó un marcaje positivo frente a una caja de cartón que se encontraba en el establecimiento, lo que llamó la atención de los agentes encargados de la revisión.

Con autorización del encargado de la empresa, los policías inspeccionaron el contenido de la caja y encontraron la hierba seca, cuyo peso aproximado era de medio kilogramo. Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas ni se ha precisado el origen o destino del envío.

La presunta droga fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), que se encargará de las investigaciones para determinar la naturaleza de la sustancia y esclarecer su procedencia.

JGH