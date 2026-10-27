Helicóptero y paracaidistas de la Marina sorprenden a vecinos de Champotón, Campeche

La mañana de este martes comenzaron los adiestramientos de paracaidismo de elementos navales a cargo del Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en la ex hacienda San Luis Carpizo, en el municipio de Champotón.

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Desde las primeras horas del día, la presencia de un helicóptero y el continuo descenso de elementos navales en paracaídas llamaron la atención de habitantes y visitantes, quienes observaron las maniobras desde distintos puntos.

De acuerdo con datos recabados, estas prácticas forman parte de cursos especializados que tienen como objetivo fortalecer la preparación técnica y táctica del personal naval, a fin de mejorar sus capacidades para intervenir en distintas operaciones y responder ante escenarios complejos.

Los ejercicios de salto se desarrollan en una zona rural situada cerca de la mancha urbana, en las colindancias de la colonia La Cruz, en la cabecera municipal.

Se prevé que las prácticas continúen en el transcurso de la semana. Asimismo, se contempla que posteriormente se lleven a cabo otros adiestramientos, como los ejercicios aeromédicos que suelen realizarse en la zona de la bahía de Champotón.

JGH