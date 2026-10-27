Presunto ladrón intenta escapar por edificios de Campeche; termina detenido

Un hombre fue asegurado por elementos de la Policía Estatal luego de ser reportado cuando presuntamente se encontraba escondido en el techo de una empresa de telefonía, ubicada en la zona Centro.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 8 entre 49, donde empleados alertaron a las autoridades sobre la presencia del sujeto. A la llegada de los agentes, este intentó escapar y se refugió en un edificio situado sobre la calle Juárez entre Adolfo Ruiz Cortines, en el área de Ah Kim Pech, donde finalmente fue localizado y detenido.

El sujeto fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGECAM), donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Trascendió que se le relaciona con varios robos registrados en la zona Centro, cuyos objetos presuntamente habría ocultado en techos de distintos inmuebles.

JGH