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Campeche / Sucesos

Presunto ladrón intenta escapar por edificios de Campeche; termina detenido

Un presunto ladrón fue detenido tras una persecución por los techos del Centro de Campeche. La Policía Estatal lo capturó en Ah Kim Pech y lo puso a disposición de la FGECAM.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

27 de oct de 2026

1 min

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Detienen a sujeto tras persecución en azoteas de la zona Centro en Campeche
Detienen a sujeto tras persecución en azoteas de la zona Centro en Campeche / Dismar Herrera

Un hombre fue asegurado por elementos de la Policía Estatal luego de ser reportado cuando presuntamente se encontraba escondido en el techo de una empresa de telefonía, ubicada en la zona Centro.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 8 entre 49, donde empleados alertaron a las autoridades sobre la presencia del sujeto. A la llegada de los agentes, este intentó escapar y se refugió en un edificio situado sobre la calle Juárez entre Adolfo Ruiz Cortines, en el área de Ah Kim Pech, donde finalmente fue localizado y detenido.

El sujeto fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGECAM), donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Trascendió que se le relaciona con varios robos registrados en la zona Centro, cuyos objetos presuntamente habría ocultado en techos de distintos inmuebles.

JGH

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