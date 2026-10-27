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Transportistas de Quintana Roo finalizan bloqueo en la carretera federal 307

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Transportistas de Quintana Roo finalizan bloqueo en la carretera federal 307

La Secretaría de Gobernación informó que acordó con la CANACAR instalar mesas de trabajo, lo que derivó en el retiro de bloqueos en distintos puntos del país.

Por Gabriel Alcocer

27 de oct de 2026

1 min

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Transportistas de Quintana Roo finalizan bloqueo en la carretera federal 307
Transportistas de Quintana Roo finalizan bloqueo en la carretera federal 307 / Gabriel Alcocer

Luego del riesgo latente de más bloqueos en la carretera federal 307, los transportistas que participaron en la manifestación que iniciaron desde el mediodía del lunes, retiraron las unidades que se encontraban estacionadas en los costados de la vialidad, a la altura del Parque Xoximilco, debido a los acuerdos a los que llegaron sus dirigentes a nivel nacional.

De esta manera, los camiones de carga y autobuses de transporte de personal que se encontraban en este punto de la carretera, se retiraron alrededor de las 13:30 horas, con lo que se normalizó la circulación en esta zona.

Luego de los cierres viales registrados el lunes, representantes del movimiento advirtieron sobre la posibilidad de realizar nuevos bloqueos

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De hecho, la Secretaría de Gobernación informó que llegaron a un acuerdo con la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (CANACAR) para la instalación de mesas de trabajo y con esto, se estableció el retiro de los bloqueos a nivel nacional.

De esta manera, los dirigentes de agrupaciones de transportistas de la localidad acataron esta resolución y empezaron a retirar sus unidades, en medio de un dispositivo vial que mantuvo la Policía Estatal, la Dirección de Tránsito Municipal y el Instituto de Movilidad de Quintana Roo.

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