Transportistas de Quintana Roo finalizan bloqueo en la carretera federal 307

Luego del riesgo latente de más bloqueos en la carretera federal 307, los transportistas que participaron en la manifestación que iniciaron desde el mediodía del lunes, retiraron las unidades que se encontraban estacionadas en los costados de la vialidad, a la altura del Parque Xoximilco, debido a los acuerdos a los que llegaron sus dirigentes a nivel nacional.

De esta manera, los camiones de carga y autobuses de transporte de personal que se encontraban en este punto de la carretera, se retiraron alrededor de las 13:30 horas, con lo que se normalizó la circulación en esta zona.

Noticia Destacada Transportistas de Quintana Roo mantienen protestas en la carretera federal 307

De hecho, la Secretaría de Gobernación informó que llegaron a un acuerdo con la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (CANACAR) para la instalación de mesas de trabajo y con esto, se estableció el retiro de los bloqueos a nivel nacional.

De esta manera, los dirigentes de agrupaciones de transportistas de la localidad acataron esta resolución y empezaron a retirar sus unidades, en medio de un dispositivo vial que mantuvo la Policía Estatal, la Dirección de Tránsito Municipal y el Instituto de Movilidad de Quintana Roo.