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Selección Mexicana podría entrenar en la Riviera Maya antes de enfrentar a Jamaica

La Selección Mexicana podría concentrarse en Mayakoba, Playa del Carmen, antes de enfrentar a Jamaica en noviembre.

Por Redacción Por Esto!

27 de oct de 2026

1 min

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La Selección Mexicana viajaría desde Cancún a Kingston el 12 de noviembre para enfrentar a Jamaica dos días después
La Selección Mexicana viajaría desde Cancún a Kingston el 12 de noviembre para enfrentar a Jamaica dos días después / AFP

La Selección Mexicana podría concentrarse en la Riviera Maya del 8 al 12 de noviembre para prepararse antes de enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El técnico Rafael Márquez propuso realizar los entrenamientos en Mayakoba, Playa del Carmen, para que los jugadores se acostumbren al calor y la humedad similares a los de Kingston, donde se jugará el partido de ida. La Federación Mexicana de Futbol todavía debe resolver los últimos detalles del plan.

La Selección Mexicana perdió su segundo partido consecutivo.

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Según el reporte, los seleccionados llegarían a Mayakoba el 8 de noviembre, mientras que los futbolistas que juegan en Europa viajarían directamente al Aeropuerto Internacional de Cancún.

El Tricolor viajaría de Cancún a Kingston el 12 de noviembre y el partido de ida contra Jamaica será el 14 de noviembre y la vuelta se jugará el día 17 en Monterrey. La concentración en Quintana Roo aún está pendiente de confirmación.

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