Disputa por custodia de una menor moviliza a policías en la primaria Juan B. Caldera de Ciudad del Carmen

Momentos de tensión y angustia se vivieron en la escuela primaria Juan B. Caldera, ubicada sobre la calle 25, entre las calles 28 y 30, en la colonia Huanal de Ciudad del Carmen, luego de que una mujer presuntamente intentara llevarse a una menor de edad del plantel educativo sin que, aparentemente, existiera un acuerdo previo con el padre de la niña.

La situación provocó una intensa movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, luego de que varios padres de familia solicitaran apoyo a través de las líneas de emergencia al observar lo que ocurría en las instalaciones escolares.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron cuando una joven mujer, de complexión delgada, llegó a la institución educativa y buscó retirar a una niña que se encontraba bajo resguardo del plantel.

Noticia Destacada Padre protesta en Palacio de Gobierno de Campeche para recuperar a su hijo de cinco años; acusa a su expareja de llevárselo sin orden judicial

Sin embargo, el encuentro se tornó conflictivo cuando la menor comenzó a gritar desesperadamente y a manifestar que no quería acompañarla, situación que llamó la atención de otros padres de familia que se encontraban en el lugar y quienes intervinieron para solicitar la presencia de las autoridades.

Al arribar los elementos policiacos, la mujer fue identificada como Itzel, originaria del estado de Puebla, quien explicó que desde hace aproximadamente un año se encontraba buscando a su hija, debido a que, según su versión, el padre de la menor se la habría llevado de manera ilegal, impidiéndole mantener contacto con ella.

La mujer manifestó que apenas una semana antes recibió información sobre el paradero de la niña y que, al enterarse de que se encontraba estudiando en la escuela Juan B. Caldera, decidió viajar desde Puebla hasta Ciudad del Carmen para intentar recuperarla.

La disputa familiar generó preocupación entre padres de familia que presenciaron el altercado / Israel Lozano

No obstante, la versión de la mujer contrastó con lo señalado por algunos padres de familia que presenciaron el episodio, quienes aseguraron que la menor se encontraba visiblemente asustada y se resistía a abandonar el plantel con ella.

Según los testimonios, durante el altercado la niña habría manifestado que no quería regresar con su madre porque presuntamente la golpeaba con un palo de escoba y la mantenía amenazada, expresiones que generaron preocupación e indignación entre quienes observaron la escena.

Por su parte, el padre de la menor también llegó a intervenir en la situación y manifestó ante las autoridades que cuenta con la custodia de su hija. Asimismo, sostuvo que decidió llevársela debido a que, según sus declaraciones, la mujer presuntamente tenía comportamientos agresivos hacia sus hijas, motivo por el cual habría buscado mantener a la pequeña bajo su cuidado.

La menor manifestó que no quería acompañar a la mujer, mientras ambos progenitores presentaron versiones distintas sobre la custodia y los motivos de su separación / Israel Lozano

De esta manera, quedó en evidencia un conflicto familiar relacionado con la custodia de la niña, en el que ambas partes sostienen versiones distintas sobre las circunstancias que originaron la separación.

Ante la delicadeza del caso y al tratarse de una menor de edad, al lugar también acudió personal del Sistema DIF Municipal, cuyos representantes tomaron conocimiento de lo ocurrido y comenzaron a recabar información con las personas involucradas, además de dialogar con la niña y con los responsables del plantel educativo para conocer los antecedentes de la situación.

Durante la intervención se indicó que no era posible resolver el conflicto en las instalaciones escolares, por lo que la menor tendría que concluir su jornada académica de manera habitual, evitando que el problema continuara afectando las actividades del plantel. Posteriormente, tanto la niña como sus padres tendrían que acudir al Centro de Justicia para las Mujeres y a las instancias correspondientes del DIF, donde se daría seguimiento al caso.

En dichas dependencias se analizaría la documentación relacionada con la custodia, las versiones de ambos progenitores y las posibles pruebas que pudieran aportar.

Noticia Destacada Siete de cada 10 procesos judiciales en Campeche son por conflictos familiares, revela el TSJE

También se contemplaba la realización de valoraciones psicológicas a la menor, con la finalidad de conocer su estado emocional, escuchar su testimonio en condiciones adecuadas y determinar qué entorno familiar ofrece mayores garantías para su seguridad y bienestar.

Finalmente, no se reportaron personas detenidas y el asunto quedó en manos de las autoridades correspondientes, que deberán esclarecer las circunstancias de la disputa y determinar las medidas legales pertinentes.

Mientras tanto, algunos padres de familia que presenciaron los hechos expresaron su molestia por la manera en que se desarrolló el altercado, particularmente por los gritos de desesperación de la niña, quien, según relataron, se escuchaba aterrorizada mientras era jalada por la mujer en medio del intento de llevársela.

El caso generó preocupación entre la comunidad escolar, debido a que la disputa entre los progenitores terminó trasladándose hasta el interior del entorno educativo, dejando en evidencia la necesidad de que las autoridades competentes intervengan para proteger los derechos y la integridad de la menor.