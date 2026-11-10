Venta de miel falsa “amarga” la apicultura en Yucatán; alertan por mezclas con productos artificiales

La comercialización de mieles adulteradas y productos sintéticos, sumada a las dificultades para colocar la producción mexicana en el mercado internacional, presiona los precios y amenaza los ingresos de los apicultores, advirtió David Casas Avilés, productor y experto en la actividad.

El entrevistado considera que el problema tiene dos vertientes: la adulteración de miel auténtica mediante mezclas con azúcares y otros ingredientes, y la fabricación de productos artificiales que se comercializan como si fueran miel.

Explicó que la primera práctica consiste en mezclar miel natural con jarabes de alta fructosa, glucosa, colorantes y saborizantes. Según Casas Avilés, estos productos se encuentran tanto en establecimientos comerciales como en la venta ambulante.

La segunda modalidad, señaló, es más difícil de detectar, pues se trata de productos elaborados con azúcares de remolacha o betabel, a los que se agregan polen y enzimas para simular las características de la miel y superar las pruebas de laboratorio.

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“Son mieles totalmente falsas. Si las buscas en plataformas como Alibaba, encuentras ofertas que garantizan pasar las regulaciones de la Comunidad Económica Europea a precios de 60 centavos de dólar el kilo en puerto chino, o 90 centavos en puerto de destino. ¿Cómo compites con eso?”, cuestionó el apicultor.

Mercado bajo presión

Casas Avilés indicó que anteriormente los productores mexicanos colocaban sus cosechas con exportadores que la adquirían por barriles para comercializarlos en Europa. Sin embargo, la reducción de esos espacios en el mercado internacional ha provocado que una mayor cantidad de miel se quede en el país.

Esta sobreoferta, junto con la competencia de jarabes y sucedáneos –productos elaborados con azúcares y otros ingredientes que imitan la apariencia, el sabor y algunas características de la miel, pero que no son miel natural– de bajo costo, presiona los precios y dificulta la comercialización de la producción nacional.

El entrevistado señaló que empresas procesadoras y comercializadoras de Monterrey, Guadalajara y otras ciudades participan en este mercado mediante la elaboración y distribución de mezclas y sucedáneos.

La situación preocupa especialmente a los productores de la Península de Yucatán, región que, según el entrevistado, aporta cerca del 80% de la miel que se consume en México.

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La apicultura yucateca enfrenta bajos precios, alteraciones en la floración y deterioro ambiental. POR ESTO! ha documentado, en varios reportajes de este año, que el kilo de miel se paga entre 24 y 31 pesos, mientras apicultores de cinco municipios reportaron afectaciones por la escasez de flores.

La deforestación y los plaguicidas agravan el panorama y comprometen la producción y los ingresos de las familias dedicadas a esta actividad.

La presión sobre los precios se suma a otro obstáculo: el bajo consumo de miel en México. A diferencia de los países europeos, señaló Casas Avilés, en el mercado nacional no existe una cultura arraigada de consumo de este producto natural y de alto valor nutritivo, lo que favorece la compra de alternativas más baratas, sin que los consumidores necesariamente distingan su origen o composición.

Ante este panorama, los apicultores demandan mayores controles y una regulación más estricta para impedir la comercialización de productos sintéticos como si fueran miel, proteger la producción nacional y preservar su prestigio en los mercados internacionales.