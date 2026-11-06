Padre protesta en Palacio de Gobierno de Campeche para recuperar a su hijo de cinco años; acusa a su expareja de llevárselo sin orden judicial

Con una pequeña mesa de colores y una sillita que pertenecen a su hijo Emiliano, de apenas cinco años, Emmanuel Sandoval Ávila llegó al Palacio de Gobierno a realizar una protesta pacífica y pedir la intervención de las autoridades, luego de que su expareja sentimental se llevara al menor hasta Playa del Carmen, Quintana Roo, sin que, aseguró, existiera una orden judicial que autorizara su traslado.

Visiblemente afligido, el joven padre colocó las pertenencias del pequeño a las afueras de la sede del Poder Ejecutivo como una forma de hacer presente su ausencia y exigir respuestas. Desde hace 21 días desconoce cómo se encuentra Emiliano y no ha podido tener contacto con él, situación que lo mantiene desesperado, pues el niño había vivido bajo su cuidado durante aproximadamente tres años.

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Sandoval Ávila relató que el pasado 16 de octubre, alrededor de las 9:30 horas, la madre del menor acudió a su domicilio acompañada de varias personas y se llevó al pequeño de manera unilateral, sin que mediara algún acuerdo entre ambos padres o una resolución de autoridad judicial. Desde entonces, dijo, el niño permanece en Playa del Carmen, a unos 450 kilómetros de distancia.

El afectado explicó que ya presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado (Fgecam) por la sustracción del menor y actualmente mantiene diligencias legales. No obstante, reprochó la falta de avances sustanciales y, sobre todo, que ninguna autoridad le haya informado oficialmente sobre las condiciones en las que se encuentra su hijo.

Incluso, señaló que hace 11 días entregó personalmente un oficio a la gobernadora Layda Sansores San Román, en el que expuso su situación y solicitó ayuda institucional. Al no obtener la atención que esperaba, este viernes regresó al Palacio de Gobierno para insistir en que su caso sea atendido de manera inmediata y se le permita conocer el estado de salud y bienestar de Emiliano.

El joven recordó que, aunque él y su expareja llevan alrededor de seis años separados, el niño había construido su vida cotidiana con él: tenía sus amistades, cursaba tercero de preescolar y contaba con una rutina familiar y escolar estable.

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"Esto no se trata de pleitos familiares, se trata de los derechos de mi hijo", expresó, al reconocer que ambos padres tienen derechos sobre el menor, pero cuestionar que su vida haya sido cambiada de un momento a otro sin que, según su versión, existiera una determinación judicial.

Acompañado únicamente de familiares y del abuelo de Emiliano, Emanuel pidió a las autoridades dejar de lado la burocracia y actuar con sensibilidad. Su petición, resumió, es sencilla: saber dónde está su hijo, comprobar que se encuentra bien y recuperar el contacto con él.