INE reabre todos sus módulos este 10 de noviembre: acuerda aumento salarial de hasta 12% y nuevos horarios

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que este martes 10 de noviembre de 2026 se restableció el servicio en todos los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del país, después del paro nacional de trabajadores que afectó los trámites de la credencial para votar.

A través de un comunicado, el organismo informó que alcanzó una serie de acuerdos con representantes de los empleados durante una reunión realizada el lunes 9 de noviembre, encabezada por la consejera presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García.

Entre los compromisos destacan un incremento salarial mínimo del 6 por ciento para 2027, la revisión de un posible aumento de hasta 12 por ciento y modificaciones en los horarios de atención.

¿De cuánto será el aumento salarial para trabajadores del INE?

El organismo electoral informó que contempla incorporar al Presupuesto de Egresos de 2027 un aumento de al menos 6 por ciento al salario bruto mensual del personal de los módulos con nivel FA1 y de trabajadores contratados bajo el esquema de Honorarios Permanentes nivel 2701.

Asimismo, se analizará la viabilidad de elevar el incremento salarial a un rango de entre 8 y 12 por ciento, dependiendo de los recursos presupuestales disponibles.

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También se revisará una posible renivelación salarial para las personas responsables de los módulos.

¿Cuál será el nuevo horario de atención del INE los sábados?

Entre los acuerdos alcanzados se estableció que los Módulos de Atención Ciudadana atenderán los sábados de 8:00 a 13:00 horas.

Además, el INE se comprometió a respetar los 30 minutos de descanso o alimentación dentro de la jornada laboral.

También revisará el reconocimiento de antigüedad del personal desde el inicio de sus actividades, así como las condiciones de seguridad de los módulos itinerantes, los viáticos y los tiempos de traslado.

#BoletínINE 📄 | INE establece compromisos para mejorar las condiciones laborales del personal de los Módulos de Atención Ciudadana. Más información en el siguiente enlace. 👇 🔗 https://t.co/KMOAmz3Fpl https://t.co/1iS6WbUXgu — @INEMexico (@INEMexico) November 10, 2026

¿Ya funcionan todos los módulos del INE tras el paro nacional?

El instituto aseguró que desde este martes 10 de noviembre todos los módulos del país brindan atención con regularidad, por lo que los ciudadanos pueden continuar con los trámites relacionados con su credencial para votar.

Respecto a las citas afectadas durante el paro del lunes, las autoridades electorales señalaron que realizarán las gestiones necesarias para su reprogramación.

El INE reiteró que mantendrá el diálogo con sus trabajadores para dar seguimiento a los compromisos y mejorar las condiciones laborales y los servicios que ofrece a la ciudadanía.

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