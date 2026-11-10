México comprará 11 helicópteros BlackHawk para apoyar labores del Plan DN-III-E

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobierno de México está en proceso de adquirir 11 helicópteros Black Hawk y otras aeronaves para fortalecer las operaciones de seguridad y atención de emergencias, después de que Estados Unidos autorizó una posible venta de estos equipos militares.

Durante la conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que las adquisiciones estarán destinadas tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional como a la Secretaría de Marina.

Sheinbaum señaló que la decisión surgió después de las operaciones de auxilio realizadas durante las lluvias que afectaron a cinco estados del país en 2025, cuando fue necesario movilizar helicópteros desde distintas regiones para atender a la población.

¿Cuándo llegarán los 11 helicópteros Black Hawk a México?

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que la dependencia contempla la adquisición de 11 helicópteros UH-60 Black Hawk y dos aeronaves Super Hércules.

Explicó que los helicópteros serán utilizados principalmente para labores de protección civil, traslado de personal, apoyo a operaciones terrestres y servicios de ambulancia aérea.

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Sobre la fecha de entrega, el general precisó que los trámites todavía están en proceso.

“Calculamos que deberán estar aquí en 2028, 2028-2029”, indicó Trevilla Trejo.

La autorización estadounidense contempla una posible venta de 11 helicópteros UH-60M Black Hawk, junto con equipamiento y servicios asociados, por un monto estimado de mil 75 millones de dólares.

¿Para qué utilizará México los nuevos helicópteros militares?

Sheinbaum explicó que las aeronaves reforzarán las capacidades de respuesta de las Fuerzas Armadas ante desastres naturales.

En particular, destacó su importancia para la aplicación del Plan DN-III-E y el Plan Marina, mecanismos utilizados para auxiliar a comunidades afectadas por lluvias, inundaciones, huracanes y otras emergencias.

La presidenta recordó que durante las inundaciones de 2025 fue necesario establecer un puente aéreo para transportar alimentos y suministros a las zonas donde las condiciones dificultaban el acceso terrestre.

¿Qué aeronaves comprará la Secretaría de Marina?

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que la dependencia también realiza trámites para incrementar su flota aérea.

Detalló que la Semar contempla adquirir 10 helicópteros Mi-17 para el transporte de tropas y siete helicópteros destinados a operaciones embarcadas.

La dependencia no precisó durante esa intervención las fechas previstas para recibir dichas unidades.

Sheinbaum reiteró que el objetivo de estas adquisiciones es fortalecer la capacidad de las Fuerzas Armadas para atender tanto las necesidades de seguridad como las emergencias que enfrenta la población.

IO