Asociación de Hoteles retoma ferias de empleo en Cancún con 200 vacantes tras dos meses de pausa por la temporada baja

Luego de dos meses sin ferias por la temporada baja, la Asociación de Hoteles retomó sus jornadas de reclutamiento con 200 vacantes y la participación de 8 empresas de Cancún y Puerto Morelos, buscadores de empleo aseguraron que este ha sido un año terrible, incluso con pérdida de trabajo desde marzo y algunos tuvieron que retirar de su cuenta de Afore a fin de lograr subsistir.

La feria busca reforzar las plantillas operativas de cara a la temporada alta, que empieza a repuntar en noviembre y toma su punto máximo a partir del 15 de noviembre.

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Uno de los reclutadores explicó que la baja ocupación obligó a ajustar la operación sin despedir personal: “Bajó mucho la ocupación del hotel y tuvimos que buscar la forma de poder sacar adelante sin que afecte tanto la operación del hotel como a los colaboradores.

”Para mantener la plantilla, se habló con los colaboradores para darles días solidarios y poder mantener a la plantilla lo más que se pudiera”, dijo Rodolfo Sosa, reclutador de un hotel ubicado en el kilómetro 112.5 de la Zona Hotelera en Cancún.

Por su parte, Osvaldo Escalante, del área de Recursos Humanos de un hotel ubicado en la tercera sección de la Zona Hotelera comentó que tienen feria cada lunes y que en una jornada masiva llegaron a recibir a más de 370 personas en el hotel.

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También han estado presentes en la CROC de Cancún y en Playa del Carmen, con autobuses que trasladan trabajadores desde Playa del Carmen, Cancún e incluso poblados de Yucatán.

El buscador de empleo Gregorio Martínez, afirmó que desde julio dejó de trabajar luego que en hotel decidió no renovar contratos. “Descansé, se murió mi mamá, me tocó septiembre y octubre. He tenido varias entrevistas, pero la situación esta muy complicada”.