Masacre en Mayatecún II, Champotón: Reportan la presunta detención de dos responsables

De manera extraoficial, tras diversos operativos, se logró saber que dos masculinos fueron detenidos la mañana de este lunes como presuntos responsables de la masacre registrada en la localidad de Mayatecún II, municipio de Champotón.

Trascendió que, estas personas habrían sido detenidas de manera simultánea en lugares distintos; uno de ellos, en una zona de terracería por el Valle de Yohaltún, identificado como Tomás “N” alias el Flaco, originario de Mayatecún II. Mientras tanto, el segundo implicado, fue identificado como Enrique “N” , originario de Puebla.

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Fue detenido en la localidad de Canasayab; presuntamente viajaba en una cambio foranea.

Ambas personas han quedado a disposición de la Fiscalía General (Fgecam) con sede en Champotón, donde hay presencia de pobladores de esta localidad, así como dos patrullas de la policía local.