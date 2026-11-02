Tumbas de dos pisos y con aire acondicionado: Mausoleos del cementerio Alfredo V. Bonfil vuelven a destacar durante el Día de Muertos

Desde mausoleos de dos pisos, tumbas con aire acondicionado y construcciones con ventanas y puertas protegidas con herrería, hasta espacios con patios y amplias áreas techadas que parecen pequeñas casas, así luce el panteón del conocido ejido Alfredo V. Bonfil en Cancún donde las familias mantienen la tradición de visitar a sus seres queridos durante las celebraciones del Día de Muertos.

Durante un recorrido de POR ESTO! por el cementerio, se observó que varias de estas construcciones sobresalen por sus dimensiones y características, pues, a diferencia de las tumbas convencionales, cuentan con espacios acondicionados para recibir a familiares y amigos, quienes incluso pueden permanecer en su interior para compartir alimentos y recordar a sus difuntos.

Noticia Destacada Día de Muertos reúne a decenas de familias en el panteón "Los Olivos" de Cancún

La mayoría de los mausoleos son de un solo nivel, aunque algunos cuentan con amplias estructuras de concreto, techos, puertas y protecciones de herrería en ventanas y entradas.

También se observó una construcción de dos pisos que todavía se encontraba en proceso, mientras que en otro de los espacios se pudo apreciar la instalación de un aire acondicionado.

En el cementerio se observó una construcción de dos niveles que todavía se encontraba en proceso / POR ESTO!

El tamaño del camposanto también llamó la atención, pues sus calles y pasillos se extienden a lo largo de una superficie que da la impresión de recorrer una colonia, con espacio suficiente para la circulación y el estacionamiento de varios vehículos. Durante la jornada, numerosos automóviles permanecieron estacionados frente a los mausoleos, mientras sus ocupantes convivían en el interior o en los "patios" de estas construcciones.

Como parte de la tradición de recordar a sus seres queridos, las familias llegaron con ollas y recipientes de comida para compartir los alimentos, además de mesas y sillas que colocaron dentro de los mausoleos.

Mesas y sillas fueron instaladas dentro de los mausoleos para recibir a los familiares durante las celebraciones / POR ESTO!

En algunos casos, los asistentes permanecieron durante varias horas en estos espacios, donde también llevaron música para acompañar la convivencia, ya fuera mediante bocinas con las canciones que disfrutaban sus difuntos en vida o con la contratación de agrupaciones de banda que tocaron en el lugar.

Una de las familias que acudió al cementerio fue la de Erika Hernández, quien compartió que lleva siete años viviendo en Cancún y mismo tiempo realizando esta tradición junto a los familiares de su esposo.

El diseño de varios espacios donde descansan cientos de familiares sobresalieron de otras tumbas / POR ESTO!

El espacio que visitaron cuenta con una amplia área techada, en cuyo interior se encuentran cuatro tumbas, además de sillas para que los asistentes puedan permanecer juntos durante su visita.

La jornada también representó una oportunidad para el comercio, pues se observó la presencia de vendedores ambulantes que ofrecían alimentos y flores a quienes acudieron a visitar las tumbas de sus familiares.

Elementos de la Guardia Nacional realizaron recorridos a pie / POR ESTO!

En materia de seguridad, elementos de la Guardia Nacional realizaron recorridos a pie entre las calles del cementerio, mientras que también se observó la presencia de personal de seguridad en distintos puntos del lugar, como parte de la vigilancia durante la afluencia de visitantes.

De esta manera, el panteón del ejido Alfredo V. Bonfil se convirtió en uno de los espacios donde las familias no solamente acudieron a dejar flores y recordar a sus seres queridos, sino también a permanecer junto a sus tumbas, compartir alimentos y mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos.