Hombre es detenido con presuntas sustancias ilícitas en la colonia Flamboyanes de Champotón

Elementos de la policía lograron la detención de un sospechoso en la colonia Flamboyanes, esto en el municipio de Champotón, tras encontrarle varias bolsas con los que presuntamente eran sustancias ilícitas.

Según la información revelada por las autoridades, la detención se logró gracias a las tareas de vigilancia y prevención que se hacen en varios puntos del municipio.

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Al momento de la revisión, los elementos de la policía encontraron entre las cosas del sospechoso, donde localizaron varias bolsas con las características que hicieron pensar que podrían tratarse de drogas.

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Tras el descubrimiento los elementos de la policía hicieron la detención del sospechoso y de los paquetes que le fueron encontrados, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, donde se van a hacer las investigaciones correspondientes y se va a definir la situación legal del detenido.

Finalmente, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, ha confirmado que tiene operativos de vigilancia y prevención en varios municipios de la entidad.

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