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México y otros 32 países piden tener provisiones en una mochila de emergencia; ¿cuál es la razón?

En México, el llamado a contar con una Mochila de Emergencia es una recomendación de la SGIRPC.

Por Redacción Por Esto!

2 de nov de 2026

2 min

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México y otros países piden tener provisiones en mochila de emergencia.
México y otros países piden tener provisiones en mochila de emergencia. / Instagra: sict_mx

Durante los últimos días, varios países alrededor del mundo han solicitado a sus ciudadanos tener una mochila de emergencia que les ayudé a asegurar la autosuficiencia durante las primeras 72 horas posteriores a una contingencia. Entre estas naciones se encuentra México que ha hecho la misma solicitud a sus ciudadanos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México difundió un mensaje para recordar a la población que debe mantener lista una mochila con provisiones y documentos importantes en caso de una contingencia. Sin embargo; pocas personas saben la razón de estas solicitudes.

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¿Por qué varios países solicitan una mochila de emergencia a sus ciudadanos?

De acuerdo con un recuento difundido por Newsweek, son un total de 33 países los que han solicitado a sus pobladores mantener suministros ante diversas emergencias. Sin embargo; estas solicitudes no se tratan de una instrucción conjunta ni de una campaña lanzada a nivel mundial.

Los motivos de esto varían según las condiciones de cada territorio. En algunos países, las autoridades consideran desastres naturales, inundaciones, incendios y algunos fenómenos meteorológicos extremos. Por otro lado; algunos contemplan fallas en el suministro de agua o energía eléctrica, además de ciberataques y tensiones internacionales.

Los países que han hecho su solicitud de de mochila de emergencia se encuentran repartidos alrededor del mundo, repartidos de la siguiente manera:

  • Europa (17): Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Austria, Suiza y Croacia.
  • América (7): Canadá, México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Argentina y Brasil.
  • Asia (6): Japón, Taiwán, Israel, India, Filipinas y Singapur.
  • África (1): Sudáfrica.
  • Oceanía (2): Australia y Nueva Zelanda.

¿Qué solicita México en su mochila de emergencia?

En México, el llamado a contar con una Mochila de Emergencia es una recomendación permanente de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). La maleta debe contar con los siguientes artículos:

  • Agua embotellada. y alimentos no perecederos.
  • Documentación e identificación.
  • Linterna, batería externa y silbato de emergencia.
  • Botiquín de primeros auxilios, medicamentos de tratamiento continuo, artículos de higiene y ropa.

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