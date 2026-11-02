México y otros 32 países piden tener provisiones en una mochila de emergencia; ¿cuál es la razón?

Durante los últimos días, varios países alrededor del mundo han solicitado a sus ciudadanos tener una mochila de emergencia que les ayudé a asegurar la autosuficiencia durante las primeras 72 horas posteriores a una contingencia. Entre estas naciones se encuentra México que ha hecho la misma solicitud a sus ciudadanos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México difundió un mensaje para recordar a la población que debe mantener lista una mochila con provisiones y documentos importantes en caso de una contingencia. Sin embargo; pocas personas saben la razón de estas solicitudes.

Noticia Destacada Calentamiento de +1,5 ºC causará daños "irreversibles" en glaciares y hielo marino del planeta

¿Por qué varios países solicitan una mochila de emergencia a sus ciudadanos?

De acuerdo con un recuento difundido por Newsweek, son un total de 33 países los que han solicitado a sus pobladores mantener suministros ante diversas emergencias. Sin embargo; estas solicitudes no se tratan de una instrucción conjunta ni de una campaña lanzada a nivel mundial.

Los motivos de esto varían según las condiciones de cada territorio. En algunos países, las autoridades consideran desastres naturales, inundaciones, incendios y algunos fenómenos meteorológicos extremos. Por otro lado; algunos contemplan fallas en el suministro de agua o energía eléctrica, además de ciberataques y tensiones internacionales.

Los países que han hecho su solicitud de de mochila de emergencia se encuentran repartidos alrededor del mundo, repartidos de la siguiente manera:

Europa (17): Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Austria, Suiza y Croacia.

América (7): Canadá, México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Argentina y Brasil.

Asia (6): Japón, Taiwán, Israel, India, Filipinas y Singapur.

África (1): Sudáfrica.

Oceanía (2): Australia y Nueva Zelanda.

¿Qué solicita México en su mochila de emergencia?

En México, el llamado a contar con una Mochila de Emergencia es una recomendación permanente de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). La maleta debe contar con los siguientes artículos:

Agua embotellada. y alimentos no perecederos.

Documentación e identificación.

Linterna, batería externa y silbato de emergencia.

Botiquín de primeros auxilios, medicamentos de tratamiento continuo, artículos de higiene y ropa.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal