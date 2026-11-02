Elecciones en EU 2026: encuestas dan ventaja a demócratas y amenazan mayoría republicana en el Congreso

A un día de las elecciones intermedias de Estados Unidos, que se celebrarán este martes 3 de noviembre, las últimas encuestas muestran avances del Partido Demócrata en estados tradicionalmente republicanos, lo que abre la posibilidad de un cambio en el control del Congreso durante la segunda mitad del mandato del presidente Donald Trump.

De acuerdo con un sondeo de The New York Times y el Instituto Siena, los candidatos demócratas encabezan las preferencias electorales para el Senado en Míchigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska, mientras que Iowa presenta una contienda prácticamente empatada.

El estudio también reveló que la aprobación de Trump se ubica en 38 por ciento entre los electores consultados en estos siete estados, en medio del descontento por el costo de vida, los precios de los alimentos y combustibles, así como el conflicto con Irán.

¿Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones en EU?

Los resultados del sondeo muestran que los demócratas tienen una ventaja de 11 puntos porcentuales en Míchigan, siete en Texas, seis en Maine y cinco tanto en Ohio como en Kansas.

En Alaska, la diferencia es de apenas dos puntos, mientras que en Iowa se reduce a uno, por lo que estas últimas contiendas permanecen dentro del margen de error.

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Texas y Kansas destacan entre los estados en disputa, debido a que no eligen a un senador demócrata desde 1988 y 1932, respectivamente.

Para recuperar el control del Senado, los demócratas necesitan conservar sus escaños actuales y arrebatar al menos cuatro a los republicanos.

¿Qué está en juego en las elecciones de Estados Unidos 2026?

Durante la jornada electoral se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 lugares del Senado, además de más de 30 gubernaturas y diversos cargos estatales y locales.

El modelo electoral Decision Desk HQ estimó un 84 por ciento de probabilidades de que los demócratas obtengan la mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que para el Senado calculó un 64 por ciento.

JD Vance's final message before the midterm elections: "Give us another chance" https://t.co/gfjOYg4p2y — Headquarters (@HQNewsNow) November 2, 2026

Estas cifras representan estimaciones estadísticas, por lo que no garantizan el resultado de las elecciones.

Los comicios definirán la composición del Congreso estadounidense durante los próximos dos años, un periodo en el que el gobierno de Trump deberá negociar con los legisladores la aprobación de presupuestos, leyes y otras medidas de su administración.

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