Explota pirotecnia en Panteón de Xilitla, San Luis Potosí; hay 5 heridos

Durante la tarde de este lunes 2 de noviembre se registró una detonación de pirotecnia a las afueras del Panteón Municipal de Xilitla, San Luis Potosí. El incidente dejó un saldo preliminar de cinco personas lesionadas, en el marco de las festividades del Día de Muertos y Xantolo.

Ha sido en redes sociales en donde se han compartido imágenes del incidente, generando sorpresa entre los usuarios y visitantes del panteón municipal. Hasta este momento se desconoce las razones detrás de la explosión; sin embargo, se informó que Protección Civil ha realizado las acciones correspondientes para ayudar.

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Detalles de la explosión de pirotecnia en Panteón de Xilitla

El estallido ocurrió presuntamente en un puesto provisional de venta de pirotecnia ubicado sobre el acceso principal al cementerio de Xilitla, San Luis Potosí, provocando una densa columna de humo, pánico entre los asistentes y daños en vehículos estacionados cerca de la zona.

Entre las personas lesionadas se reportan al menos tres menores de edad, quienes recibieron atención inmediata de los servicios de emergencia y socorristas locales. Los lesionados de mayor gravedad fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario de San Antonio para su valoración. Entre los lesionados confirmados se encuentran Margarita Trejo Márquez (63 años) y Jorge Isaí G. (19 años).

🚨💥 ¡EXPLOTA PUESTO DE PIROTECNIA AFUERA DEL PANTEÓN DE XILITLA! Momentos de pánico se viven en Xilitla, San Luis Potosí, luego de que un puesto de venta de cohetes explotara en las inmediaciones del panteón municipal. De manera preliminar, se reportan varias personas lesionadas, algunas de ellas en estado grave. Testigos señalaron que se escucharon al menos dos fuertes detonaciones. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de víctimas ni las causas de la explosión. #Xilitla #SanLuisPotosí #ÚltimaHora #Explosión #Pirotecnia — @vuelomagazine (@vuelomagazine1) November 2, 2026

La CEPC y el Gobierno del Estado confirmaron que colaboran con la autoridad investigadora para deslindar responsabilidades. Se verifica si el puesto cumplía con las normativas de reubicación y permisos obligatorios emitidos por la SEDENA para la venta temporal de artificios.

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