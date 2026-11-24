Un hombre de 33 años fue detenido por elementos de Seguridad Pública en la colonia San Antonio, en Hecelchakán, luego de que vecinos reportaran una alteración del orden público.

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Durante la intervención, los agentes realizaron una inspección preventiva y encontraron entre sus pertenencias varias bolsitas con fragmentos cristalinos, cuyas características serían similares a las de posibles sustancias ilícitas.

Tras el aseguramiento, el hombre y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, que se encargará de las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado si el detenido estaría relacionado con algún otro hecho delictivo.

JGH