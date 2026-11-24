La reciente salida entre la DJ y violinista Mariana BO y el actor José Eduardo Derbez se convirtió en tema de controversia en el mundo del espectáculo, tras darse a conocer que el encuentro concluyó con un presunto desplante por parte del conductor; y es que, se ha señalado que el actor habría huido del lugar.

De acuerdo con reportes difundidos en el programa televisivo ‘Siéntese Quien Pueda’, la productora musical acudió a un restaurante en la Ciudad de México para comer con Derbez, apenas un día antes de emprender un viaje. Sin embargo; el encuentro terminó en una tensa polémica.

Noticia Destacada Revelan video de Paola Dalay y César Romo besándose cuando todavía estaba con José Eduardo Derbez

¿Qué sucedió entre José Eduardo Derbez y Mariana BO?

Fue la periodista Lizz López en "Chismecito", la encargada de informar la manera en la que terminó la presunta cita entre José Eduardo Derbez y Mariana BO. De acuerdo con lo señalado por la comunicadora, el pasado fin de semana, la pareja se habría reunido en un restaurante en la Ciudad de México.

Lizz quien fue testigo de los hechos, señaló que fue el actor quién al notar la presencia de la prensa, decidió huir del lugar saliendo por la cocina del establecimiento para evitar ser visto al lado de la DJ; esto por órdenes del manager del actor quien desea evitar daños a la imagen del hijo de Eugenio Derbez.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial confirmando el estatus definitivo de su relación tras lo ocurrido. Y tampoco han hablado de la supuesta cita en el restaurante que terminó con el actor huyendo por la cocina del lugar, dejando atrás a la artista.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal