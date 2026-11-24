Las lluvias registradas desde el lunes y que continuaron este martes mantienen inundaciones en distintos sectores de Cozumel, donde vecinos mencionaron que las acumulaciones de agua alcanzaron hasta medio metro de profundidad y dificultaron la circulación vehicular, además de afectar actividades comerciales, turísticas y viviendas ubicadas en zonas bajas.

María Gil, residente de la colonia San Miguel, comentó que las inundaciones dificultan las actividades cotidianas. “Cuando llueve durante varias horas, algunas calles quedan prácticamente intransitables y tenemos que esperar a que baje el agua para poder salir”, señaló.

En algunos sectores fue necesario restringir temporalmente el paso de vehículos para evitar que el desplazamiento generara oleaje y provocara el ingreso de agua a las viviendas.

Automovilistas y motociclistas enfrentaron dificultades para circular, mientras que comerciantes reportaron problemas por la acumulación de agua frente a sus establecimientos. También se registraron interrupciones del servicio eléctrico en algunas colonias como la 10 de abril.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) relacionó las condiciones con el frente frío número 8, un canal de baja presión en el sureste, una zona de baja presión en el noroeste del mar Caribe y la corriente en chorro subtropical, sistemas que favorecen la formación de tormentas en la península de Yucatán.

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Para este martes las lluvias continuaron, el organismo pronosticó lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posibles rachas de viento. Estas condiciones ocasionaron nuevas inundaciones, suspensión de actividades náuticas y afectaciones en comercios.

Bruno Hernández, comerciante, indicó que los encharcamientos afectan el acceso a los establecimientos. “Los clientes dejan de llegar cuando las calles están inundadas y también existe el riesgo de que el agua entre a los negocios”, expresó.

Por su parte, Jorge Ramírez, conductor, señaló que las acumulaciones representan un problema para quienes utilizan motocicletas y automóviles. “Hay calles donde no se distingue la profundidad del agua y avanzar puede provocar que un vehículo quede varado”, comentó.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar calles inundadas, respetar los cierres preventivos y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos mientras continúen las condiciones de inestabilidad en Quintana Roo.