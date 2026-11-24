Fuertes olores fétidos emanan de las aguas negras rebosantes de los sumideros del mercado municipal; al parecer por las corrientes de agua del subsuelo se llenaron los depósitos, y este martes rebosaron causando contaminación al medio ambiente, y ciudadanos pidieron la intervención inmediata de las autoridades municipales para atender ese tema de salud.

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Víctor Manuel Pech Maas, de oficio mototaxista, señaló que esos olores son insoportables y, aunque no aseguró que esos nuevos sumideros construidos a finales del año pasado no estén dando resultados, expuso que, tras el aguacero del lunes por la noche, esos dos sumideros se habrían llenado y avanzan sobre la calle 16 hasta llegar al drenaje.

Señaló que desde la mañana de este martes los sumideros están rebosando, y mencionó que probablemente la causa sea que las fuertes corrientes de agua del subsuelo habrían llenado esos sumideros, porque expuso que todo el centro de la ciudad, parte de la colonia San Isidro, precisamente en el estacionamiento del mercado y otras calles, están encima del agua.

Víctor Manuel Pech Maas señaló que los dos nuevos sumideros se llenaron y desbordaron sobre la calle 16 hacia el drenaje. / Mauriel Koh

Destacó que junto al estacionamiento del mercado y junto a los nuevos sumideros está el drenaje que inicia en el centro de la ciudad y concluye en la colonia Campo de Aviación, a espaldas del estadio de béisbol.

“Quiero pensar que debido a las corrientes de agua se llenan los sumideros porque apenas llueve y al rato las aguas negras están rebosando con olores fétidos que contaminan el medio ambiente”, añadió el prestador de servicios de transporte en la modalidad de mototaxi.

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Dijo que como resultado se está contaminando el medio ambiente y peor aún en un lugar muy concurrido que es el mercado municipal, a donde mucha gente acude principalmente en las mañanas.

En ese sentido pidió a las autoridades municipales atender este tema y hacer un estudio de ese problema y buscar una solución, y en ese aspecto se unieron los ciudadanos Ermilo Cauich Uc y doña Georgina Canché May, quienes también pidieron a las autoridades su intervención porque los olores son fétidos y casi insoportables.

JGH