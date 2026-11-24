Un hombre perdió la vida al interior de un conocido motel ubicado en la colonia Ignacio Zaragoza, en el municipio de Escárcega, luego de sufrir una emergencia médica mientras se encontraba acompañado de una mujer, quien abandonó el establecimiento y posteriormente dio aviso a las autoridades.

Noticia Destacada Autos abandonados invaden calles y banquetas de Champotón; vecinos señalan falta de atención

De acuerdo con los primeros reportes, el masculino ingresó al establecimiento en compañía de una mujer, pero durante su estancia sufrió una complicación de salud que terminó con su vida. Tras el incidente, la acompañante salió del lugar y notificó lo ocurrido a las autoridades policiacas.

Elementos de seguridad acudieron al motel y, tras confirmar el fallecimiento, procedieron a acordonar el área para preservar el sitio. Posteriormente, dieron aviso al personal del Servicio Médico Forense, Semefo, que realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al anfiteatro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte preliminar de los servicios de emergencia, el hombre habría fallecido a consecuencia de un paro cardiaco. Entre las posibles causas se mencionó el consumo de medicamentos para la disfunción eréctil, conocidos popularmente como pastillas azules, aunque esta versión no ha sido confirmada mediante estudios periciales.

JGH