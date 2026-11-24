La circulación vehicular permanecerá cerrada en un tramo de la carretera Costera del Golfo, en la ciudad de Campeche, desde la noche de este martes 24 de noviembre hasta la tarde del miércoles 25, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.

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De acuerdo con el aviso de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), el cierre comprende el cruce de la carretera Costera del Golfo con la avenida Adolfo López Mateos, esquina con Agustín Melgar, así como el acceso al Parque Acuático del Malecón.

La restricción vial comenzará a las 19:00 horas de este martes 24 de noviembre y se mantendrá hasta las 14:00 horas del miércoles 25.

Ante esta medida, los conductores que transiten por la zona deberán considerar posibles retrasos y tomar previsiones para evitar contratiempos durante el periodo de cierre.

Hasta el momento, el aviso no especifica el motivo de la restricción ni detalla rutas alternas.

JGH