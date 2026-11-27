Una camioneta Nissan Frontier blanca con reporte de robo fue detectada durante una revisión vehicular en el área de Placas y Licencias de la Policía Municipal de Hopelchén, luego de que agentes encontraran irregularidades en sus números de identificación y alteraciones en el chasis.

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De acuerdo con la información, durante la inspección de la unidad los elementos detectaron inconsistencias en los números de identificación vehicular, por lo que solicitaron una consulta al C5 Campeche y a Plataforma México.

Tras las verificaciones, se confirmó que la camioneta contaba con reporte de robo, por lo que tanto el vehículo como su conductor fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes.

El caso derivó de las acciones de revisión vehicular que se realizan en el municipio para detectar unidades con posibles irregularidades.

JGH