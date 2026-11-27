Luego de una audiencia que se prolongó por más de 12 horas, el ex mando de la Policía Estatal (PE), José Alejandro “G” y/o J.A.G.C., conocido como “El Charmín”, quedó vinculado a proceso por los delitos de motín y sabotaje, relacionados con los hechos ocurridos durante la manifestación de elementos policiacos en 2024.

La resolución judicial se emitió la noche del jueves 26 de noviembre, después de que la continuación de la audiencia que comenzó a las 10:00 de la mañana y se extendió durante gran parte del día, hasta que la jueza de Control determinó la situación jurídica del ex integrante de la corporación estatal.

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Como parte de la resolución, la autoridad judicial impuso a José Alejandro “G” la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que fue trasladado al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, donde deberá permanecer durante el tiempo que dure la investigación complementaria.

La juzgadora sustentó la medida cautelar en la existencia de un riesgo procesal, derivado del comportamiento del imputado frente a un mandato judicial previo.

Entre los elementos considerados destacó que el ex mando policiaco no cumplió con lo dispuesto por un juez federal, quien le había concedido un amparo para que compareciera ante el Juzgado de Control.