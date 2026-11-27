Derivado de las malas cosechas principalmente de maíz, los comerciantes cheneros están resintiendo la poca movilidad económica y se ha iniciado una etapa crítica y como resultado sus ventas han caído en un 60 por ciento principalmente de carnes rojas, y de pollo fresco las ventas se mantienen estables, aunque esperan que a después del 10 de diciembre sus ventas repunten.

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Entrevistado en su local en el mercado municipal el carnicero Raúl Novelo señaló que, la situación es palpable, e indicó que, era de esperarse las bajas ventas porque dijo que la economía en la región centro del municipio y propiamente de la cabecera, recae mayormente en las actividades del campo.

Mencionó que se sabe a los campesinos les fue muy mal con sus cultivos de maíz e indicó que, en los meses de octubre o noviembre, en otros años anteriores los productores venden sus elotes tienes para comer sancochados o para hacer elotes, y hasta para hacer dzites, y la gente obtiene ingresos con el maíz nuevo, previo a la cosecha del grano seco.

Las ventas de carnes rojas han caído entre un 50 y 60 por ciento desde el Hanal Pixán. / Mauriel Koh

Pero, en esta ocasión la situación ha sido diferente y lo podemos ver nosotros como comerciantes, las ventas después de la celebración del Día de Muertos cayeron drásticamente, y puedes ver como reportero que casi no hay gente en el mercado, cuando siempre hay movilidad de personas comprando antes de las 10 de la mañana, expresó el abastecedor.

Al preguntarse en qué porcentaje han caído sus ventas, dijo que está entre el 50 y el 60 por ciento desde el Hanal Pixán, algo que no esperaba en el penúltimo mes de año.

Sin embargo, se mostró optimista de que sus ventas mejoren a partir del 10 de diciembre, pues dijo que muchas familias celebran a la Virgen de Guadalupe y hace cochinita pibil y hasta relleno negro para repartir a sus invitados.

Históricamente nuestras ventas repuntan a partir del 10 de diciembre, pues además empiezan las posadas, y las fiestas de XV años, bodas, bautizos y otros más, y esos nos ayudan en mucha, concluyó el carnicero.

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De su lado, don Ángel Pérez comerciante de pollo fresco dijo que sus ventas se han mantenido estables, no han caído, pero tampoco han repuntado y lo atribuyó al mal año que tuvieron los campesinos con sus cultivos, y también vislumbró que, en diciembre en sus primeros días, sus ventas mejoren, aunque no supo decir en qué porcentaje.

Así mismo, doña Teresa Chí comerciante de frutas y verduras, coincidió de que sus ventas después de la celebración del Día de Muertos sus ventas han caído tal vez en un 30 por ciento, pero dijo que iniciará el último mes de año y espera que las mismas repunten hasta en un 60 por ciento, e indicó que a muchos hombres del campo les fue mal en sus cultivos de maíz, sorgo y otros más.

JGH