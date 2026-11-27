Un automóvil Chevrolet Chevy, modelo 2002, con reporte de robo fue asegurado en una calle de terracería de la colonia Tres Reyes, luego de ser localizado sin placas de circulación y obstruyendo más de un carril de la vía pública.

El vehículo, de color negro, fue detectado durante recorridos de vigilancia sobre una calle de dicha colonia, donde integrantes de la Dirección de Investigación observaron que la unidad estaba mal estacionada y representaba un obstáculo para la circulación.

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Al verificar sus características y consultar los datos en el Complejo de Seguridad C5, se confirmó que contaba con una predenuncia por el delito de robo, registrada a través del número de emergencias 911 el pasado 9 de noviembre de 2026.

Tras corroborar esta información, el automóvil fue asegurado y puesto a disposición de las instancias correspondientes para los procedimientos legales.