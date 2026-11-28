Una empleada del Poder Judicial de la Federación, presuntamente bajo los efectos del alcohol, protagonizó un aparatoso accidente automovilístico durante las primeras horas de este sábado en las inmediaciones de la colonia Fátima, en Ciudad del Carmen, donde ocasionó daños a dos vehículos y al portón de una residencia. La mujer fue detenida y trasladada ante las autoridades ministeriales, luego de que no lograra llegar a un acuerdo con los propietarios de los bienes afectados.

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El percance se registró sobre la calle 33-A, entre los cruces de las calles 56 y 58, cuando la conductora de un automóvil Kia Rio, color gris, presuntamente perdió el control de la unidad mientras circulaba por el sector. De acuerdo con los primeros datos, la mujer manejaba en aparente estado de ebriedad, situación que habría influido en la pérdida de control del vehículo.

El automóvil Kia Rio chocó contra un Renault Kwid que estaba estacionado. / Israel Lozano

En su trayectoria, el automóvil se impactó violentamente contra la parte trasera de un Renault Kwid, color blanco, que se encontraba estacionado sobre el costado izquierdo de la vialidad. El golpe fue de tal magnitud que la unidad afectada salió proyectada varios metros hacia adelante, hasta terminar montada sobre la banqueta.

El Renault presentó severos daños en la parte posterior de su carrocería, mientras que el automóvil Kia continuó desplazándose después del primer impacto. La unidad se desvió hacia el costado derecho de la calle, hasta terminar estrellándose de frente contra el portón metálico de una vivienda particular.

El segundo choque ocasionó importantes daños en el acceso del domicilio, por lo que los propietarios salieron para conocer lo ocurrido y reclamar a la conductora por las afectaciones. El estruendo de ambos impactos también alertó a los vecinos de la zona, quienes acudieron para observar la escena y conocer la situación de los involucrados.

La conductora, quien viajaba acompañada de otra mujer, se encontraba visiblemente alterada y rompió en llanto después de lo sucedido. Mientras tanto, comenzaron a llegar los propietarios de los bienes afectados, ajustadores de seguros y elementos de Tránsito, quienes realizaron las primeras diligencias para documentar los daños y establecer cómo ocurrió el accidente.

Por la fuerza del impacto, el Renault terminó sobre la banqueta. / Israel Lozano

Durante las conversaciones para buscar una solución, trascendió que la mujer no contaba con seguro vehicular ni tenía dinero disponible para responder de inmediato por las afectaciones ocasionadas. Esta situación complicó las negociaciones, debido a que eran dos los propietarios que exigían la reparación de sus respectivos bienes.

En medio del conflicto, la conductora manifestó ser empleada del Poder Judicial de la Federación y solicitó realizar algunas llamadas telefónicas para intentar conseguir apoyo que le permitiera resolver la situación. Posteriormente, arribaron al lugar algunos compañeros de trabajo, quienes intentaron intervenir como mediadores entre la involucrada y los afectados.

Sin embargo, los intentos de conciliación no prosperaron, principalmente por la magnitud de los daños materiales y las cantidades económicas que se exigían para su reparación. El propietario de la vivienda afectada estimó que necesitaría entre 80 mil y 100 mil pesos para reparar el portón de su residencia, mientras que el dueño del Renault Kwid también reclamaba una indemnización por los cuantiosos daños en su automóvil.

Ante la falta de un acuerdo entre las partes, la situación terminó con la detención de la conductora, quien fue trasladada ante la Fiscalía para el procedimiento correspondiente y el deslinde de responsabilidades. Las autoridades deberán determinar su situación jurídica, así como las circunstancias en las que ocurrió el percance.

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Finalmente, los dos vehículos involucrados fueron retirados del lugar y enviados al corralón, donde permanecerán mientras continúan las diligencias. El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán establecer las responsabilidades y garantizar que los propietarios afectados puedan reclamar la reparación de los daños ocasionados.