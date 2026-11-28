El frío seguirá en Yucatán este sábado. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, prevé mínimas de 14 a 16 grados Celsius en el interior del estado y de 16 a 18 en Mérida, un día después de que el termómetro bajó a 13 grados en Muna, la menor temperatura reportada por la dependencia en la entidad.

Noticia Destacada Fallece Gastón Alegre López, fundador de Radio Turquesa y figura de Cancún

En El Cuyo, en cambio, el viernes amaneció a 21 grados: ocho más que en el municipio del sur.

La masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 8 seguirá influyendo en la península durante las primeras horas del sábado, aunque el sistema frontal ya se alejó hacia el Caribe. Conforme avance el día, se espera que las temperaturas suban a entre 28 y 30 grados en el interior y entre 27 y 29 en la capital.

Registros en el sur

Además de Muna, la Conagua registró el viernes 14.5 en Ticul y 15.5 en Oxkutzcab. Las estaciones locales reportaron menos de 14 grados en Santa Elena y El Escondido, comisaría de Tzucacab, así como 14.4 en Tekax. Esa misma mínima de 14.4 se observó en Maxcanú, Xcanchakán y en Colonia Yucatán.

En Mérida, el descenso se apreció con claridad en la comisaría de Chablekal, en el norte de la ciudad, donde la mínima pasó de 18.2 grados el jueves a 15.6 el viernes. La caída fue de 2.6 grados en el mismo punto de medición.

En el otro extremo de la ciudad, el observatorio de la Conagua, en el aeropuerto, marcó 16.3 grados. Las estaciones del centro se ubicaron entre 16.1 y 16.2.

En la capital el descenso más marcado se sintió en el norte. Tanil, en Umán, igualó los 15.6 grados de Chablekal, mientras que San Camilo, en Kanasín, registró 15.7. En otros puntos del estado, la Conagua reportó 15 grados en Mocochá, Tizimín, Peto, Abalá, Tantakín y Becanchén, así como 16 en Chocholá y Motul.

Progreso amaneció a 16.8 grados, 4.2 menos que El Cuyo. La red local de estaciones registró mínimas de 17.2 grados en la reserva de Celestún, 17.4 en Yucalpetén y 17.7 en San Benito.

En la península

Entre las localidades incluidas en el reporte regional de la Conagua, Felipe Carrillo Puerto, en la zona maya de Quintana Roo, registró la temperatura mínima más baja, con 10.5 grados, dos grados y medio por debajo de Muna.

En tanto, en Campeche, las menores mencionadas en el reporte fueron de 16 grados en Hopelchén, Xcupil y Xpujil.

JGH