La desconfianza hacia las autoridades y el desconocimiento sobre la presencia de la trata de personas en Chetumal marcaron las opiniones de mujeres entrevistadas por POR ESTO! tras darse a conocer que Quintana Roo registra 238 víctimas mujeres de este delito, 30 de ellas menores de edad.

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Mientras algunas cuestionaron las acciones institucionales y señalaron que el problema no se atiende de fondo, otras dijeron no tener conocimiento de que ocurra en la capital, aunque también hubo quienes expresaron preocupación por la falta de seguridad y prevención.

María, habitante de la colonia Payo Obispo, aseguró que no percibe acciones reales contra la trata de mujeres y consideró que las intervenciones suelen responder a intereses particulares.

Para sustentar su postura, mencionó que cada día aumenta el número de mujeres desaparecidas sin que, a su juicio, la mayoría o la totalidad de esos casos lleguen a resolverse.

Teresa, del fraccionamiento Proterritorio, sostuvo que el delito sí existe, aunque expresó reservas sobre la forma en que se aborda.

Dijo que en ocasiones las autoridades acuden a bares, los clausuran y señalan la trata de mujeres como motivo, cuando, en su opinión, la razón sería de carácter recaudatorio, mediante multas y trámites. Insistió en que, desde su perspectiva, el delito se utiliza para recaudar en lugar de atenderse de fondo.

Leyla, del fraccionamiento Pacto Obrero, indicó que escucha hablar de la trata de personas principalmente cuando se cierran bares en la capital del estado. Sin embargo, señaló que las mujeres que observa en esos lugares trabajan para obtener un ingreso propio y no por coacción, por lo que no comparte los señalamientos contra los establecimientos locales.

Las entrevistadas refirieron que en ocasiones, los cateos y aseguramientos en bares se realizan únicamente para recaudar fondos y no para acabar con la explotación.

En su opinión, el delito se relaciona con casos graves de traslado forzado a escala nacional o fronteriza.

Estela dijo conocer el concepto de trata de personas, pero afirmó que no tenía conocimiento de que exista en la zona.

Manifestó dudas sobre el desempeño de las autoridades, al señalar que no sabe si actúan bien o mal, y sostuvo que en Chetumal no ocurre, aunque admitió que en otros lugares quizá sí pueda darse. Añadió que nunca había escuchado que se mencionara en la localidad.

Martha, vecina de la colonia Adolfo López Mateos y madre de familia, describió la situación como frustrante y preocupante, debido a la falta de seguridad para salir a pasear sin temor a que algo les suceda a las mujeres.

Criticó que no se prevenga ni se dé seguimiento a los casos existentes, a pesar de que en las noticias se hable de seguridad.

Por último, advirtió que este es un problema social que afecta a las familias, al turismo y a quienes tienen hijas o sobrinas, por lo que pidió a las autoridades e instituciones priorizar la prevención y el seguimiento.

JGH