Con una inversión federal de poco más de 20 millones de pesos, el Gobierno de México realiza mejoras en la infraestructura y los servicios básicos de los dos Centros de Reinserción Social, Cereso, de Campeche, ubicados en San Francisco Kobén y Ciudad del Carmen, así como en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Kila, Lerma, con el propósito de atender las deficiencias señaladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y elevar las condiciones de operación del sistema penitenciario estatal.

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El subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, comandante Javier Herrera Valles, informó que los recursos provienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP, y se han destinado a resolver necesidades acumuladas en los centros, particularmente en materia de infraestructura, suministro de agua potable, drenaje, seguridad y condiciones laborales del personal penitenciario.

Adelantó que trabajan en una nueva proyección presupuestal para atender otras necesidades prioritarias y ampliar los recursos hacia el cierre de 2026.

Entre los avances destacó la separación de los servicios médicos para mujeres y hombres, luego de que anteriormente existían áreas de atención mixta. Ahora, las internas cuentan con una clínica independiente y servicios especializados de ginecología, medida que responde a las recomendaciones de la CNDH, específicamente la Recomendación 70/2019, dirigida al Gobierno de Campeche por las condiciones de atención a mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios mixtos.

Herrera Valles también reconoció que durante años quedaron pendientes trámites y medidas de seguridad laboral, como los Permisos Escritos para Trabajadores de Alto Riesgo, PETAR, cuya regularización ya se encuentra en proceso para brindar mayor certeza y protección al personal que realiza actividades de riesgo dentro de los penales.

Las intervenciones buscan revertir las deficiencias documentadas en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, en el que Campeche obtuvo una calificación de apenas 5.84, con observaciones en infraestructura, vigilancia, atención médica, alimentación y capacitación del personal. El funcionario descartó problemas de hacinamiento, al asegurar que los centros operan actualmente al 70 por ciento de su capacidad.

Aunque la inversión representa un avance, las necesidades siguen siendo considerables frente a las deficiencias acumuladas y los señalamientos del organismo nacional, por lo que las autoridades penitenciarias prevén gestionar mayores recursos para mejorar las condiciones de reclusión, garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y fortalecer la operación de los tres centros.

JGH