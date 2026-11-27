Un pescador que sufrió una fractura expuesta mientras trabajaba a bordo de una embarcación en inmediaciones de Cayo Arcas, Campeche, tuvo que ser evacuado por vía aérea por personal de la Secretaría de Marina, debido a la gravedad de la lesión.

Noticia Destacada Fuerzas federales simulan rescate de rehenes y ataque armado en Aeropuerto de Campeche

El accidente ocurrió cuando el trabajador se encontraba en el barco pesquero Empacador X. Tras recibir el reporte de emergencia, el remolcador Arcángel San Gabriel, que estaba en el área de fondeo de Cayo Arcas, brindó los primeros auxilios y estabilizó al lesionado.

Posteriormente, un helicóptero de la Marina despegó de la Primera Región Naval y se dirigió al Sector Naval de Ciudad del Carmen, donde se incorporaron nadadores de rescate y un médico naval para realizar la evacuación.

El pescador fue trasladado a Ciudad del Carmen.

La extracción se efectuó desde la cubierta del remolcador mediante una maniobra con torno, con la que lograron subir al pescador a la aeronave y trasladarlo de manera segura a Ciudad del Carmen.

A su llegada, personal de Sanidad Naval entregó al trabajador al Hospital General IMSS-Bienestar, donde recibiría atención especializada de los servicios de Traumatología y Ortopedia. La dependencia no precisó la identidad del pescador ni las circunstancias en las que sufrió la fractura.

JGH