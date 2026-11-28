El servicio de mototaxis en la cabecera municipal comenzó a operar en mayo de 2012, un año después de que se presentara el primer modelo de unidad que circularía en la localidad ante el entonces gobernador Félix González Canto, de 2005 a 2011, para solicitar su autorización.

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En aquella ocasión no fue posible concretar el proyecto debido a la presión ejercida por el sindicato de taxistas de la ciudad. A 14 años de aquel primer intento, actualmente funcionan 446 vehículos, entre motocarros y unidades hechizas.

El primer prototipo fue presentado por el sindicato de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, CTC. Consistía en una motocicleta adaptada con un remolque tipo canasta y toldo, fabricado en un taller de herrería de esta ciudad.

Con el cambio de Gobierno en el 2011, tanto en el ámbito municipal como estatal, y la salida de una administración priista del Ayuntamiento para dar paso a un gobierno perredista en el municipio, se generaron las condiciones necesarias para que comenzaran a trabajar los primeros mototaxistas.

Más de 100 autos de alquiler participaron en un plantón para exigir su retiro en el 2012. / Especial

El arranque fue lento, pero a mediados del 2012 ya se había integrado el primer sindicato de mototaxis, denominado Coopel Mil Usos, cuyo primer dirigente fue Marcelino Pina Uc. Para junio de ese año circulaban poco más de 20 vehículos de este tipo en la ciudad.

Esta situación comenzó a generar inconformidad entre los taxistas, cuya agrupación era encabezada entonces por Javier Caamal Jiménez, quien argumentaba que tenían la concesión exclusiva para prestar el servicio de transporte en la cabecera y no podían permitir que los mototaxistas realizaran esa actividad, recordó el camarógrafo Antonio Blanco Nahuat.

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El entonces presidente municipal perredista, Domingo Flota Castillo, pese a la oposición del sindicato de taxistas, avaló y respaldó la operación de los mototaxis en la ciudad como una alternativa de autoempleo para la población local. En respuesta, los ruleteros se apoyaron en otras agrupaciones del estado y realizaron un plantón con más de 100 vehículos en la cabecera, con el propósito de presionar al Alcalde para que retirara esas unidades.

A finales de junio de ese mismo año, los dirigentes sostuvieron una reunión con el Alcalde para solicitarle que desistiera de respaldar a los mototaxistas y ordenara retirarlos de las calles, pues de lo contrario amenazaban con realizar un bloqueo total en la ciudad con la participación de todos los sindicatos de taxistas del estado. El edil no cedió ante las presiones, por lo que los líderes movilizaron sus vehículos desde Felipe Carrillo Puerto, Chetumal, Playa del Carmen, Chunhuhub y Cancún, para llegar a esta cabecera municipal y dialogar con el mandatario en busca de un acuerdo. El encuentro en el Palacio Municipal fue muy tenso, pero al no conseguir que cambiara de postura, los inconformes tuvieron que retirarse.

Enfrentamiento con policías e inspectores

En julio del 2012 llegaron a la cabecera municipal más de una decena de policías encabezados por Carlos Bibiano Villa, conocido como el superpolicía de Roberto Borge, para apoyar a inspectores de la entonces Secretaría de Infraestructura y Transporte, Sintra, hoy Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, Imoveqroo, en el retiro de mototaxis que prestaban el servicio en la localidad, debido a que consideraban ilegal esta actividad.

Durante el operativo, los policías municipales, por instrucciones del Presidente Municipal, se encargaron de proteger a los mototaxistas para impedir que sus vehículos fueran retirados.

Esta situación provocó un enfrentamiento, pues los operadores se opusieron a que sus unidades fueran subidas a las grúas y trasladadas a Chetumal. El primer altercado ocurrió frente al Palacio Municipal y posteriormente se extendió hacia el mercado y a lo largo de la avenida, donde los conductores de mototaxis apedrearon los vehículos de Sintra.

Ante el enojo de la población, no solamente de quienes prestaban este servicio, sino también de los habitantes en general, los inspectores tuvieron que abandonar la ciudad, dio a conocer Pedro Puc, dirigente de mototaxistas de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, Unorca.

El enfrentamiento dejó como saldo tres lesionados de Sintra y daños materiales en dos vehículos. En su momento, la dependencia presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra quienes presuntamente incitaron a los operadores a agredir a los inspectores. En aquella ocasión fueron citadas más de 10 personas para rendir declaración, pero únicamente quedaron como antecedentes del conflicto.

Se crean las agrupaciones

Después del fallido intento por retirar los mototaxis de circulación en la cabecera municipal, comenzó a aumentar el número de agrupaciones de operadores.

Incluso, organizaciones afines al antiguo régimen priista, como la Confederación Nacional Campesina, CNC; la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP; la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC, y la Confederación de Trabajadores de México, CTM, integraron sus propias agrupaciones.

La organización que no participó en ese periodo fue la Confederación de Trabajadores y Campesinos, CTC, impulsora del primer modelo de mototaxi, que en aquellos años era representada por Lorenzo Acevedo Castillo, recordó Pedro Dzin Puc.

Para el 2016 ya existían en la ciudad más de ocho sindicatos de mototaxistas; sin embargo, durante ese mismo año se integraron otras ocho organizaciones, con lo que llegaron a sumar 16. Posteriormente, en el 2017, se incorporaron dos agrupaciones más, alcanzando un total de 18, con 446 integrantes.

De acuerdo con la Dirección de Transporte del municipio, entre los gremios y cooperativas inscritos en el padrón, algunos con 17, 20 y hasta 30 integrantes, se encuentran Coopel Mil Usos, CROC, CTM, CTC, CRT, Confederación Revolucionaria de Trabajadores, Ecos de los Mayas, Alkaab Beej, Federación Única de Sindicatos de Obreros y Campesinos, Fusioc, Federación de Sindicatos y Campesinos, Fesoc, Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Catem, CNC, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC, Zapata Vive, Unorca, Alkaab Yum, CNOP y Yum Beej.

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Diferentes modelos

En los sindicatos y cooperativas de mototaxis existen integrantes que trabajan con motocarros y otros vehículos hechizos, ensamblados localmente. Sin embargo, de acuerdo con José Luis Flota Hernández, director de Transporte, más del 80 por ciento de las unidades corresponden a motocarros.

En el 2025, durante una reunión con funcionarios del Instituto de Movilidad del Estado, se acordó que a partir del 2026 todos los sindicatos deberían contar con motocarros para poder regularizar sus servicios.

No obstante, esta disposición no pudo concretarse, pues hasta la fecha continúan circulando vehículos hechizos en esta ciudad.

José Estrella Chan, quien trabaja con una unidad hechiza, manifestó que no está en condiciones de renovar su vehículo y adquirir un motocarro, debido a que estos actualmente cuestan alrededor de 150 mil pesos, incluso mediante financiamiento.

Indicó que, por el contrario, los vehículos hechizos pueden conseguirse por cantidades que van de los 25 mil a los 30 mil pesos, dependiendo del tipo de motocicleta que se utilice para su fabricación.

Los motocarros están diseñados exclusivamente para transportar pasajeros, mientras que las unidades hechizas también permiten trasladar carga y realizar otras actividades. Por esa razón, operadores como Lázaro Benítez consideran que estos vehículos siguen siendo necesarios en la ciudad.

Por su parte, José Luis Flota Hernández explicó que los mototaxis hechizos funcionan en la ciudad bajo un esquema de tolerancia, debido a que todavía no pueden incorporarse a los procedimientos de regularización establecidos para los motocarros.

Los que están en orden

Durante las reuniones organizadas el año pasado por el Instituto de Movilidad del Gobierno del Estado para dar a conocer los procedimientos que se seguirían en la regularización de los vehículos, participaron todos los sindicatos y, de hecho, sus integrantes comenzaron a reunir la documentación necesaria para iniciar los trámites.

Sin embargo, este año un grupo de 12 sindicatos decidió dar marcha atrás, luego de conocer que el Instituto no les otorgaría una concesión para trabajar sus unidades, sino únicamente un permiso de operación. Además, las placas y tarjetas de circulación que comenzó a ofrecer el Gobierno del Estado tenían un costo elevado, motivo por el cual determinaron no adquirirlas.

Flota Hernández reconoció que, de los 18 sindicatos y cooperativas que existen en el municipio, 12 no concluyeron los procedimientos correspondientes para obtener el emplacamiento de sus vehículos.

Los seis gremios que sí terminaron las gestiones suman aproximadamente 156 mototaxistas que ya trabajan con unidades emplacadas. El resto, es decir, alrededor de 290 operadores, todavía no se ha regularizado, según datos de la Dirección de Transporte del municipio.

Otras comunidades donde operan

En el municipio también funcionan mototaxis como prestadores del servicio de transporte de pasajeros en las comunidades Sabán, Dziuché y La Presumida; sin embargo, es en Sabán y Dziuché donde circulan más de 20 vehículos.

En el caso de Sabán, el alcalde Jesús Cab ha señalado que los operadores no desean integrarse a un sindicato, debido a que no todos se dedican a esta actividad durante toda la jornada.

Por otra parte, en Dziuché surgieron el año pasado dos sindicatos de mototaxis, uno denominado Jacinto Pat y otro llamado Frontera del Mayab. Hasta ahora, ambas agrupaciones no han concluido su regularización y, por lo tanto, tampoco han emplacado sus vehículos, según informó un integrante del gremio que se identificó como Jorge Esteban.

JGH