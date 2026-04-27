Dos mujeres terminan con posibles fracturas tras accidentarse en Campeche

Con posibles fracturas terminaron dos mujeres que sufrieron un fuerte accidente, donde una de ellas pierde el control de su caballo de acero en la que viajaban. Personas que transitaban por el lugar se percataron del accidente y dieron parte a través de los números de emergencia para que fueran auxiliadas, por lo que llegaron elementos de la policía municipal y paramédicos del sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) quienes atendieron a las féminas y las trasladaron al hospital integral IMSS Bienestar de Calkiní para recibir atención médica.

Los hechos fuero reportados a eso de las 23 horas de ayer domingo en la carretera estatal Nunkiní Santa Cruz Ex Hacienda donde ocurrió este fuerte accidente donde las féminas al perder el control de su caballo de acero terminaron derrapando fuera de la cinta asfáltica, donde fueron auxiliado por personas que pasaron por el lugar mismas mencionaron que estaban regresando a Nunkiní cuando sufrieron el fuerte accidente, por lo que curiosos marcaron a los números de emergencia 911 para reportar el accidente y que se necesitaban las ambulancias.

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Tras el reporte en seguidas llegaron elementos de la policía municipal quienes tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron de manera directa la asistencia médica, por lo que paramédicos del sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) Calkiní llegaron rápidamente al lugar del accidente donde restaron a la primera mujer que se quejaba de fuertes dolores musculares.

Posteriormente atendieron a la segunda fémina una adulta mayor quien se quejaba de igual forma de su cintura donde con todo cuidado la subieron a una camilla para poder subirla a la ambulancia mismas fueron trasladados al hospital integral IMSS Bienestar de Calkiní para recibir atención médica especializada ya que ambas mujeres se encontraban mal heridas.

Mas tarde elemento de la policía municipal subieron la motocicleta de la marca Itálica 125 color roja y la trasladaron a la dirección de seguridad pública municipal donde familiares pasarían a recuperarla con sus respectivas documentaciones.