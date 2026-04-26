Camioneta y automóvil colisionan en avenida Insurgentes

La tarde de este domingo se registró un percance vial sobre la avenida Periférica Norte, a la altura de la calle Insurgentes, frente a una empresa cervecera, donde dos vehículos de la marca Suzuki colisionaron, dejando como saldo daños materiales menores y afectaciones a la circulación. No se reportaron personas lesionadas.

Noticia Destacada Choque entre camioneta y automóvil afecta tránsito en Periférica Norte

Según los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando la conductora de una camioneta Suzuki verde, con placas DJB-858-C de Campeche, intentaba incorporarse al retorno con dirección hacia Playa Norte. En ese momento, fue impactada por alcance por un Suzuki Swift rojo, con placas DGS-155-C, cuyo conductor presuntamente no guardó la distancia adecuada ni logró frenar a tiempo, provocando la colisión.

Tras el impacto, ambas unidades permanecieron en el sitio a la espera de peritos de Tránsito y de las aseguradoras, lo que generó congestionamiento vehicular durante varios minutos. Elementos de vialidad realizaron las diligencias necesarias para el deslinde de responsabilidades, mientras el flujo vehicular se normalizó una vez retirados los vehículos.