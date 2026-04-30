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Campeche / Sucesos

Campeche: choque de motocicletas en Santa Lucía por imprudencia vial

Un motociclista que no respetó el alto obligatorio en Santa Lucía provocó un choque con otra moto que circulaba en preferencia. Ambos conductores resultaron con lesiones leves y fueron atendidos por paramédicos

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

30 de abr de 2026

1 min

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Impacto entre motos deja dos lesionados leves en Santa Lucía
Impacto entre motos deja dos lesionados leves en Santa Lucía / Dismar Herrera

Un imprudente motociclista generó un hecho vial en las inmediaciones del barrio de Santa Lucía, quien al no hacer su alto obligatorio fue impactado por otra unidad ligera la cual iba en preferencia pero a exceso de velocidad.

El accidente ocurrió cuando el guiador de una motocicleta modelo 150 transitaba sobre la calle 102 a exceso de velocidad y al llegar al cruce de la avenida Cuauhtémoc no respetó el alto obligatorio.

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En esos momentos circulaba en preferencia otra moto cuyo jinete, pese a frenar, no pudo evitar el impacto, quedando ambos tendidos en el suelo. Ante ello llegaron elementos policiales y paramédicos del Sector Salud, quienes atendieron a las víctimas.

Ambos presentaron golpes leves que no ponían en riesgo su vida, mientras las partes involucradas decidieron llegar a un acuerdo por el pago de los daños.