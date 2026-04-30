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INE destruye más de 19 mil credenciales de elector en Campeche

El INE en Campeche destruyó 19 mil 291 credenciales de elector vencidas, no recogidas o abandonadas en módulos del Registro Federal de Electores.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

30 de abr de 2026

1 min

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El INE en Campeche destruyó 19 mil 291 credenciales de elector.
El INE en Campeche destruyó 19 mil 291 credenciales de elector. / Lucio Blanco

El Registro Federal de Electores destruyó 19 mil 291 credenciales de elector que están vencidas, que no acudieron a buscar sus propietarios o que dejaron olvidadas en los módulos de fotocredencialización.

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Con la supervisión de los partidos políticos acreditados ante la Comisión de Vigilancia del RFE, se llevó a cabo la destrucción de las micas de identificación.

La encargada del despacho de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Campeche, Itzel Aguilar Ambrocio, detalló que, de entre el número total de credenciales, fueron trituradas dos por suspensión, 65 por movimientos posteriores, 13 por defunciones y una por error de impresión.

Aguilar Ambrocio también convocó a los aspirantes a las plazas vacantes del INE a que acudan a confirmar su participación, hasta las 18:00 horas, con su folio y clave, ya que si no hacen la confirmación oficial no podrán presentar el examen para las tres vacantes de la Junta Local del INE en la entidad.

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JGH

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