Motociclista intenta ganarle el paso a taxista y terminó herido en Campeche

Un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra un taxi en la colonia Bellavista, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos policiales.

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El hecho ocurrió cuando el conductor de la moto transitaba a exceso de velocidad sobre la calle 4, pero al llegar al cruce de la 104 intentó ganar el paso a un taxi marcado con el número 260 de la cooperativa Radar, cuyo chofer, pese a frenar, no pudo evitar el impacto contra el jinete.

Derivado del golpe, el motociclista quedó tendido en el suelo donde vecinos, al igual que el ruletero, dieron parte al número de emergencias. Al poco tiempo llegaron paramédicos del sector salud y policía, logrando estabilizar a la víctima sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Por su parte, agentes de la Policía Estatal se encargaron de tomar conocimiento de los hechos, así como de abanderar la zona para evitar otro percance mientras se realizaban las diligencias correspondientes, donde su presencia no fue requerida por mucho tiempo ya que tanto el motociclista como el taxista llegaron a un acuerdo.

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JGH