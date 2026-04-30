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Quintana Roo / Sucesos

Motociclista termina con fractura expuesta tras ser chocado por una camioneta en el Blvd Kukulcán de Cancún

La camioneta Nissan fue resguardada dentro de una obra de construcción por el conductor para evitar responsabilidades.

Por Erick Díaz

30 de abr de 2026

1 min

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La motocicleta salió proyectada contra un taxi del sindicato Andrés Quintana Roo
La motocicleta salió proyectada contra un taxi del sindicato Andrés Quintana Roo / Erick Díaz

Con fractura expuesta acabó el conductor de una motocicleta sobre el bulevard kukulcán a la altura del kilómetro 5.8 luego de ser impactado por una camioneta Nissan la cual fue resguardada al interior de una obra en construcción.

Testigos en el lugar de los hechos refirieron que la camioneta impactó por alcance a la motocicleta Suzuki la cual salió proyectada contra una palmera ubicada sobre el camellón central.

Los paramédicos atendieron a los motociclistas lesionados.

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Mientras que la motocicleta salió proyectada contra un taxi del sindicato Andrés Quintana Roo colisionando un tercer vehículo de la marca Vento Volkswagen.

Las tres unidades quedaron sobre el carril de Sur a Norte mientras la unidad responsable del accidente que viajaba de norte a sur se resguardó al interior de una obra en construcción para evitar el deslinde de responsabilidades y pagos de los daños materiales y médicos.

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