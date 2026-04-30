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Retos virales generan amenazas y ausentismo escolar en Campeche

Las amenazas de tiroteos en secundarias de Campeche y Champotón, sumadas a la detonación de un petardo, reflejan el impacto de retos virales en la seguridad escolar.

Por Alejandro Balan

30 de abr de 2026

2 min

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Padres temen por tiroteos en secundarias; despliegue de GN y Semar
Padres temen por tiroteos en secundarias; despliegue de GN y Semar / Lucio Blanco

La explosión de un petardo en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Técnica 28 provocó un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad, ante la psicosis de las presuntas amenazas de tiroteos o ataques en planteles educativos, donde alumnos y docentes alarmados dieron aviso a los números de emergencias.

Minutos después arribaron elementos de la GN, Policía Estatal y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes ingresaron al plantel y confirmaron que se trató de una falsa alarma, permaneciendo en resguardo de la zona. Desde temprana hora, la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y Policía Estatal (PE) mantuvieron presencia en escuelas secundarias durante el horario de entrada.

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El ausentismo escolar fue notable ante el temor de madres y padres de familia, quienes optaron por no llevar a sus hijos o regresarlos a sus hogares. El despliegue ocurrió un día después de una doble amenaza de tiroteo en las secundarias Técnica 23 de Ciudad Concordia y General 09 de Pozo Monte. Posteriormente, circuló una nueva advertencia en Facebook sobre posibles tiroteos y estallidos en las secundarias 7, 23, 27, 17, Prevo, 28 y en el Conalep, donde se mantuvo vigilancia.

La Seduc no notificó la suspensión de actividades, por lo que los planteles operaron con normalidad, dejando a criterio de las familias enviar o no a sus hijos. El director Jesé Elías Canché Tucuch de la Secundaria General 7 “Joaquín Baranda” pidió no caer en pánico y fomentar la responsabilidad en redes sociales.

La SPSC realizó campañas de concientización sobre ciberbullying, acoso escolar y adicciones, ante los retos virales que circulan en internet. El titular de la Seduc, Víctor Sarmiento Maldonado, confirmó cinco incidentes en secundarias de Carmen, Campeche y Champotón, además del petardo en la Técnica 28 y la amenaza en el Conalep. Aseguró que los planteles son seguros, que se activaron protocolos de atención, y que se trata de retos virales difundidos en redes sociales.

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