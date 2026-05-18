Atropellan a dos personas en el centro de Seybaplaya; conductor huye y es detenido

Anoche, dos personas resultaron lesionadas tras ser atropelladas por una camioneta en Centro de Seybaplaya. Tras el acto , el chófer huyó; sin embargo, más tarde las autoridades lograron su detención.

Según los reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 11:00 horas en una zona restringida por las actividades de la Feria en pleno centro de Seybaplaya.

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El acto generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y elementos de la policía, quienes se encargaron de abanderar la zona.

Pasado de la medianoche, el conductor de esta camioneta fue detenido por la policía estatal y luego quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) con sede en Seybaplaya.