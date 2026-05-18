Cecilia Patrón respalda apoyo del “Plan Renacimiento para Mérida” y cuestiona posible deuda para el proyecto

En el marco del anuncio del Plan Renacimiento para Mérida presentado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, la alcaldesa Cecilia Patrón declaró que la capital yucateca tiene retos, y que cualquier inversión será aceptada en beneficio de las familias meridanas.

Aunque cuestionó el posible endeudamiento al solicitar un préstamo de por 1,500 millones de pesos, el cual será analizado por el Congreso del Estado, indicó que con menos se hace más, llamando a ahorrar para evitar afectaciones.

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"Toda inversión que se haga en agua es bienvenida, la celebramos porque es necesaria para las y los meridanos", declaró la Presidenta Municipal en su conferencia matutina semanal.

Afirmó que desde el Ayuntamiento de Mérida se atenderá en 2026 el 100% de los sistemas de agua potable, con 21 comisarías intervenidas, de las cuales también se construyen dos más y las restantes en los próximos meses hasta terminar el año.

También resaltó que se busca mejorar la calidad del agua con nuevas tecnologías, las cuales beneficiarán a los vecinos de las comisarías.

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Respecto, al tema de la falta de agua en Caucel y la Alemán, resaltó la importancia de invertir en nuevos cárcamos y tuberías que permitan una mejor distribución, siendo un tema pendiente y que hay que trabajar, donde el Ayuntamiento atiende su parte.

Finalmente, aseguró que se trabaja en coordinación con los tres niveles de Gobierno, lo cual favorece a la sociedad para todo lo que favorezca a Mérida, iniciando con la entrega de un terreno a la Japay para atender la demanda de agua en la Alemán y que se resuelva a la brevedad posible.

De igual forma, otro terreno fue solicitado en Tixcacal-Opichén para avanzar en el tema de la distribución de agua, siendo la parte atendida desde el Ayuntamiento en el cual están en la mejor disposición para trabajar en conjunto.