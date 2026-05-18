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Taxista de Playa del Carmen agrede a pasajera por reclamar su cambio: VIDEO

De acuerdo con la víctima, el operador de la unidad con número económico 320 se negó a devolverle el cambio tras cobrarle 100 pesos y recibir un billete de 200.

Por Gustavo Escalante

18 de may de 2026

2 min

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El hecho quedó grabado en video, donde se observa al conductor manoteando y agrediendo a la pasajera
El hecho quedó grabado en video, donde se observa al conductor manoteando y agrediendo a la pasajera / Especial

Un taxista del sindicato de taxistas “Lázaro Cardenas del Rio” de Playa del Carmen, atacó a su pasajera por el simple reclamo de su cambio de pago por el servicio, esto ha causado indignación entre la población.

En un video difundido en redes sociales se aprecia al taxista que circula abordo de la unidad de alquiler con el número económico 320, que manotea a la pasajera, luego intimidarla e insultarla.

El taxista se acercó a la unidad del otro para comenzar el acoso.

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Este nuevo caso de presunta violencia e intimidación por parte del taxista volvió a encender las alarmas y la indignación ciudadana de esta ciudad de Playa del Carmen, luego que una usuaria denunciara haber sido agredida física y verbalmente por el cobarde taxista.

En las redes sociales la afectada relató los hechos que ocurrieron cuando la mujer abordó el taxi en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta con destino al centro de la ciudad, pero que al llegar a un semáforo, la pasajera preguntó el costo por el servicio, el operador contestó que eran 100 pesos.

La mujer relató que entregó un billete de 200 pesos, pero el taxista presuntamente se negó a devolverle el cambio bajo el argumento de que no tenía dinero disponible, sin embargo, cuando la usuaria insistió en su cambio el taxista la insultó y posteriormente se tornó más agresivo.

De acuerdo a la denuncia en redes, la mujer sintió miedo de ser privada de su libertad al notar la actitud violenta del taxista, por lo que intentó grabar la situación con su teléfono celular, en ese momento el taxista comenzó a golpearla.

La pasajera descendió de la unidad y logró captar un fragmento del video antes de que el conductor huyera sin devolverle su cambio.

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