Taxista de Playa del Carmen agrede a pasajera por reclamar su cambio: VIDEO

Un taxista del sindicato de taxistas “Lázaro Cardenas del Rio” de Playa del Carmen, atacó a su pasajera por el simple reclamo de su cambio de pago por el servicio, esto ha causado indignación entre la población.

En un video difundido en redes sociales se aprecia al taxista que circula abordo de la unidad de alquiler con el número económico 320, que manotea a la pasajera, luego intimidarla e insultarla.

Noticia Destacada Taxista baja el pasaje a otro conductor de Playa del Carmen bajo amenazas

Este nuevo caso de presunta violencia e intimidación por parte del taxista volvió a encender las alarmas y la indignación ciudadana de esta ciudad de Playa del Carmen, luego que una usuaria denunciara haber sido agredida física y verbalmente por el cobarde taxista.

En las redes sociales la afectada relató los hechos que ocurrieron cuando la mujer abordó el taxi en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta con destino al centro de la ciudad, pero que al llegar a un semáforo, la pasajera preguntó el costo por el servicio, el operador contestó que eran 100 pesos.

La mujer relató que entregó un billete de 200 pesos, pero el taxista presuntamente se negó a devolverle el cambio bajo el argumento de que no tenía dinero disponible, sin embargo, cuando la usuaria insistió en su cambio el taxista la insultó y posteriormente se tornó más agresivo.

De acuerdo a la denuncia en redes, la mujer sintió miedo de ser privada de su libertad al notar la actitud violenta del taxista, por lo que intentó grabar la situación con su teléfono celular, en ese momento el taxista comenzó a golpearla.

La pasajera descendió de la unidad y logró captar un fragmento del video antes de que el conductor huyera sin devolverle su cambio.