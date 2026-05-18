Mérida tiene la canasta básica más cara de México; casi supera los mil pesos

La canasta básica en Mérida está cerca de superar los mil pesos, pues de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se encuentra en la más cara del país.

Así lo informó el titular de la Procuraduría, César Iván Escalante Ruiz, en su reporte semanal en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, detallando que en un supermercado de la capital yucateca fue detectada la canasta básica más cara a nivel nacional.

Noticia Destacada Profeco revela dónde comprar más barata la canasta básica y pide buscar identificadores en supermercados

Indicó que en Mérida, en la semana del 4 al 8 de mayo, se detectó que la canasta básica de 24 productos para una familia de cuatro integrantes, tiene un costo de $980.50 pesos, ubicándose como la más cara del país. En contraste, la más barata se encuentra en Coacalco, Estado de México, con un precio de $779.00 pesos.

Destacó que la canasta básica más cara en la capital yucateca fue encontrada en el Bodega Aurrerá de la avenida Itzáes.

Noticia Destacada Profeco exhibe gasolineras con diésel caro y revela dónde comprar la canasta básica por menos de 910 pesos

El titular de la Profeco informó que el precio promedio de la canasta básica en el Sureste del país se encuentra en $898.00 pesos, mientras que a nivel nacional se encuentra en $910.00.

Cabe destacar que las cantidades que integran la Canasta Básica se calcularon considerando el consumo semanal de un hogar de 4 integrantes, con base en los hallazgos del Censo de Población y Vivienda 2020 publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).