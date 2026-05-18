Sheinbaum defiende a México tras señalamientos sobre crimen organizado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a rechazar las declaraciones relacionadas con la supuesta existencia de “narcogobiernos” en el país y sostuvo que los comentarios realizados por el presidente estadounidense Donald Trump no estaban dirigidos específicamente a su administración ni a su persona.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre los señalamientos hechos desde Estados Unidos respecto a la influencia del crimen organizado en México. Ante ello, Sheinbaum afirmó que no comparte esa visión y defendió el trabajo de su gobierno en materia de seguridad y combate a las organizaciones delictivas.

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La presidenta explicó que, de acuerdo con su interpretación, las declaraciones de Trump no tenían como objetivo señalar directamente a su gobierno, además de destacar que existe comunicación y coordinación entre ambos países en temas de seguridad. También insistió en que México mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos basada en el respeto mutuo y la soberanía nacional.

En semanas recientes, las declaraciones del mandatario estadounidense sobre la influencia de los cárteles y la seguridad en territorio mexicano han generado diversas respuestas del gobierno federal. Sheinbaum ha reiterado en distintas ocasiones que México enfrenta el problema del crimen organizado mediante estrategias propias y sin aceptar intervenciones externas.