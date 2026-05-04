Atropellan a estudiante rumbo a la escuela en la 1 de Mayo, en Ciudad del Carmen

La mañana de este lunes, un joven resultó lesionado luego de ser atropellado por un automóvil cuando intentaba cruzar la calle en la colonia 1 de Mayo, generando movilización de elementos de seguridad en la zona.

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El percance ocurrió sobre la avenida Periférica Norte, en el cruce con la calle 37, cuando el peatón se dirigía hacia su escuela. De acuerdo con los primeros reportes, en ese momento un vehículo Nissan March, color blanco, con placas del estado de Campeche, cuyo conductor intentaba incorporarse hacia la calle 37, no cedió el paso al joven, impactándolo en una de sus piernas.

Tras el golpe, el afectado presentó molestias físicas derivadas del impacto, además de daños en su teléfono celular, un iPhone, el cual resultó afectado durante el incidente.

En el sitio se encontraba una unidad del programa “Mujer Segura”, cuyos elementos realizaban diligencias en un domicilio cercano, por lo que de inmediato acudieron a brindar apoyo. Los agentes tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron la intervención de peritos para el deslinde de responsabilidades.

Sin embargo, antes de la llegada de las autoridades correspondientes, el conductor del automóvil y el peatón optaron por llegar a un acuerdo, mediante el cual el responsable entregó la cantidad de 3 mil pesos en efectivo para cubrir los daños del dispositivo móvil.

Finalmente, ambas partes se retiraron del lugar, quedando el incidente sin mayores consecuencias.

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JGH