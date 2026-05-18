Choque entre taxi y camioneta gasera deja dos pasajeras lesionadas en Ciudad del Carmen

Un fuerte accidente vial entre un taxi y una camioneta repartidora de la empresa Soni Gas dejó como saldo cuantiosos daños materiales y dos pasajeras lesionadas en la colonia Renovación Primera Sección, la tarde de este lunes.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Puerto de Progreso, en el cruce con la calle Puerto Salina Cruz. De acuerdo con información recabada en el lugar, el conductor de un taxi Nissan Versa, color blanco con rojo, con el número económico 2399 y placas A-103-BEE, circulaba con preferencia de paso en dirección hacia el fraccionamiento Villas de San José.

En la unidad de alquiler viajaban dos mujeres como pasajeras. Sin embargo, al llegar al cruce mencionado, una camioneta Ford Super Duty, color blanco, con placas CP-3536-B de Campeche y cargada con cilindros de gas, intentó incorporarse a la avenida principal sin las debidas precauciones.

La maniobra provocó que la pesada unidad impactara violentamente el costado izquierdo del taxi, destrozando ambas puertas laterales del vehículo de alquiler. Debido al fuerte golpe, las dos pasajeras resultaron con contusiones y crisis nerviosa, aunque tras ser valoradas por los cuerpos de auxilio se determinó que no requería traslado de emergencia a un hospital.

Al sitio arribaron elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, así como los ajustadores de seguros de ambas unidades para realizar el peritaje correspondiente. El chofer de la camioneta gasera fue señalado como el presunto responsable del accidente por no respetar la arteria con preferencia. Tras llegar a un acuerdo para el pago de los daños, las unidades fueron retiradas de la vialidad.

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JGH